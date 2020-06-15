В ДРК число случаев заражения Эболой возросло до 17

Согласно опубликованным данным, за последние сутки не было выявлено новых случаев заражения и летальных исходов. При этом в совокупности было обнаружено 17 случаев, из них 14 подтвержденных и 3 вероятных. 11 человек из числа инфицированных скончались, с летальностью 64,7%.