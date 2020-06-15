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В ДРК число случаев заражения Эболой возросло до 17
2020-06-15T14:57
вирус эбола
воз
демократическая республика конго
в мире
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вирус эбола, воз, демократическая республика конго, в мире

В ДРК число случаев заражения Эболой возросло до 17

14:57 15.06.2020
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© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
© Фото : Victor Laken, IFRC
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Экваториальной провинции в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 17, 14 из них подтверждены, сообщает отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране.
Согласно опубликованным данным, за последние сутки не было выявлено новых случаев заражения и летальных исходов. При этом в совокупности было обнаружено 17 случаев, из них 14 подтвержденных и 3 вероятных. 11 человек из числа инфицированных скончались, с летальностью 64,7%.
Новая вспышка лихорадки Эбола была объявлена в городе Мбандака в Экваториальной провинции на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) 1 июня.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны - Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала новую вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
Медицинские работники обрызгивают тело, подозреваемого в смерти от вируса Эбола
1 июня, 17:09
Сотрудники ВОЗ прибыли на место новой вспышки Эболы в ДР Конго
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Вирус ЭболаВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
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