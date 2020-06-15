Власти Татарстана планируют проведение парада Победы в Казани

Ряд регионов из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом ограничивают мероприятия, связанные с проведением парада Победы 24 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.

"На сегодняшний день в планах парад Победы есть… Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым) поставлена задача всем ответственным лицам, чтобы они организационно к этому вопросу внимательно подошли. Мы сегодня прекрасно понимаем, что в связи с особой санитарно-эпидемиологической ситуацией возникает ряд требований", - сказала Галимова.

Собеседница агентства уточнила, что пока рано говорить о том, в каком формате, в каких масштабах состоится парад. "Прорабатываются разные варианты, и какой вариант будет выбран, будет зависеть исключительно от ситуации", - отметила она.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила ранее, что в республике наблюдается снижение зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. По её информации, за последние 10 дней регистрировалось по 50-55 случаев инфекции ежедневно, последние три дня – менее 50 случаев. Темп прироста новых случаев заболевания на минувшей неделе составил менее 1,5%. По словам Патяшиной, Татарстан продолжил снижаться в общероссийском рейтинге регионов по заболеваемости и занимает сейчас 75 место (среди регионов Приволжского федерального округа – 12 место). По данным на понедельник, в республике зарегистрировано 3958 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 2824 человека, всего зафиксировано 11 смертельных случаев.