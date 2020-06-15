Власти Татарстана планируют проведение парада Победы в Казани

КАЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Власти Татарстана планируют проведение парада Победы 24 июня в Казани, прорабатываются разные варианты торжественных мероприятий, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ряд регионов из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом ограничивают мероприятия, связанные с проведением парада Победы 24 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
"На сегодняшний день в планах парад Победы есть… Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым) поставлена задача всем ответственным лицам, чтобы они организационно к этому вопросу внимательно подошли. Мы сегодня прекрасно понимаем, что в связи с особой санитарно-эпидемиологической ситуацией возникает ряд требований", - сказала Галимова.
Собеседница агентства уточнила, что пока рано говорить о том, в каком формате, в каких масштабах состоится парад. "Прорабатываются разные варианты, и какой вариант будет выбран, будет зависеть исключительно от ситуации", - отметила она.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила ранее, что в республике наблюдается снижение зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. По её информации, за последние 10 дней регистрировалось по 50-55 случаев инфекции ежедневно, последние три дня – менее 50 случаев. Темп прироста новых случаев заболевания на минувшей неделе составил менее 1,5%. По словам Патяшиной, Татарстан продолжил снижаться в общероссийском рейтинге регионов по заболеваемости и занимает сейчас 75 место (среди регионов Приволжского федерального округа – 12 место). По данным на понедельник, в республике зарегистрировано 3958 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 2824 человека, всего зафиксировано 11 смертельных случаев.
Традиционно в столице Татарстана парад Победы включает театрализованный пролог, шествие со Знаменем Победы, государственными флагами Российской Федерации и Республики Татарстан и торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, представителей казанских военных училищ, сотрудников силовых структур, спецподразделений, республиканских общественных объединений. Также обычно проходит проезд военной и специализированной техники и автомобилей автоклуба "ГАЗ-21". Участниками парада традиционно становятся порядка 2-3 тысяч человек, зрителями – несколько тысяч казанцев и гостей города. Для ветеранов обычно организуют специальные места на трибунах.
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