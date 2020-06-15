Глава МИД Ирана позитивно оценил прошедшие в Турции переговоры

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал продуктивными и плодотворными прошедшие переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и другими турецкими высокопоставленными лицами.
"Продуктивные переговоры с моим другом Мевлютом Чавушоглу и другими высокопоставленными должностными лицами в Стамбуле. Глубокий обмен мнениями и плодотворные решения по вопросам двустороннего сотрудничества, а также по региональным и глобальным вопросам. Крайне необходимы тесные консультации", - написал Зариф в Twitter.
Он также отметил, что следующим местом его визита станет Москва, добавив, что "соседи всегда являются приоритетом" Ирана.
Зариф в данный момент находится в Турции, после чего он, как сообщалось ранее, отправится с визитом в Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.