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Глава МИД Ирана позитивно оценил прошедшие в Турции переговоры
2020-06-15T14:50
мевлют чавушоглу
мохаммад джавад зариф
москва
стамбул
иран
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мевлют чавушоглу, мохаммад джавад зариф, москва, стамбул, иран, в мире

Глава МИД Ирана позитивно оценил прошедшие в Турции переговоры

14:50 15.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал продуктивными и плодотворными прошедшие переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и другими турецкими высокопоставленными лицами.
"Продуктивные переговоры с моим другом Мевлютом Чавушоглу и другими высокопоставленными должностными лицами в Стамбуле. Глубокий обмен мнениями и плодотворные решения по вопросам двустороннего сотрудничества, а также по региональным и глобальным вопросам. Крайне необходимы тесные консультации", - написал Зариф в Twitter.
Он также отметил, что следующим местом его визита станет Москва, добавив, что "соседи всегда являются приоритетом" Ирана.
Зариф в данный момент находится в Турции, после чего он, как сообщалось ранее, отправится с визитом в Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Мевлют ЧавушоглуМохаммад Джавад ЗарифМоскваСтамбулИранВ мире
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