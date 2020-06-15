https://ria.ru/20200615/1572950090.html
В штабе по наблюдению рассказали, сколько людей смогут голосовать онлайн
2020-06-15T14:50
2020-06-15T14:50
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753432_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_8283d3eaf62978575394fe89d5f70ad5.jpg
https://ria.ru/20200611/1572798961.html
https://ria.ru/20200610/1572728015.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572950090.html?chat_room_id=1572950090
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753432_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_8283d3eaf62978575394fe89d5f70ad5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753432_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_a894499e761f5590b14cdf436a55a771.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753432_919:0:2967:2048_1400x0_80_0_0_94ca3ee39e08b69a99c097607906d972.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
илья массух, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Максимально 4 миллиона человек смогут участвовать в электронном голосовании по поправкам в конституцию
, на этот объем рассчитана система, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух
.
"Система обновлена. То, что раньше держало 10 тысяч, сейчас она чуть ли не на порядок более быстро-действенная. Система точно держит нагрузку 2 миллиона зарегистрировавшихся, с двухкратным запасом - где-то 4 миллиона", - сказал Массух, отвечая на вопрос, есть ли лимит у системы по количеству пользователей.
Он отметил, что промежуточных результатов электронного голосования не будет, результаты как обычного голосования, так и электронного будут подведены 1 июля. Однако могут быть опубликованы промежуточные результаты по явке на электронное голосование.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы
и Нижегородской области
. Ранее в понедельник на сайте ЦИК сообщалось, что более 720 тысяч россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через "мобильный избиратель".