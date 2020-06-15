В штабе по наблюдению рассказали, сколько людей смогут голосовать онлайн

"Система обновлена. То, что раньше держало 10 тысяч, сейчас она чуть ли не на порядок более быстро-действенная. Система точно держит нагрузку 2 миллиона зарегистрировавшихся, с двухкратным запасом - где-то 4 миллиона", - сказал Массух, отвечая на вопрос, есть ли лимит у системы по количеству пользователей.