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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572950090.html
В штабе по наблюдению рассказали, сколько людей смогут голосовать онлайн
2020-06-15T14:50
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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илья массух, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

В штабе по наблюдению рассказали, сколько людей смогут голосовать онлайн

14:50 15.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожая около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Прохожая около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Максимально 4 миллиона человек смогут участвовать в электронном голосовании по поправкам в конституцию, на этот объем рассчитана система, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.
"Система обновлена. То, что раньше держало 10 тысяч, сейчас она чуть ли не на порядок более быстро-действенная. Система точно держит нагрузку 2 миллиона зарегистрировавшихся, с двухкратным запасом - где-то 4 миллиона", - сказал Массух, отвечая на вопрос, есть ли лимит у системы по количеству пользователей.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
11 июня, 12:34Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова опровергла сообщения о "принуждении" к голосованию по поправкам
Он отметил, что промежуточных результатов электронного голосования не будет, результаты как обычного голосования, так и электронного будут подведены 1 июля. Однако могут быть опубликованы промежуточные результаты по явке на электронное голосование.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Ранее в понедельник на сайте ЦИК сообщалось, что более 720 тысяч россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через "мобильный избиратель".
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
10 июня, 10:19Голосование по поправкам в Конституцию
Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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