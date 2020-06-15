Филиал пермского медцентра для пожилых закрыли на карантин

ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Более 70 заразившихся COVID-19 выявили в филиале пермского геронтопсихиатрического центра, инфекцию мог занести сотрудник, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев.
Ранее учреждение закрыли на карантин после выявления коронавирусной инфекции у пациента.
"Несколько слов скажу о ситуации в филиале пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке. С 12 по 14 июня выявлено 72 человека инфицированных, в том числе 15 сотрудников. Занос инфекции возможен сотрудником, так как пациенты не выходили из учреждения. По всем вспышкам, которые произошли, которые возможны в будущем - к административной ответственности будут привлекаться и должностные, и юрлица", - заявил Костарев на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время пандемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.