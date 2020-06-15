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Филиал пермского медцентра для пожилых закрыли на карантин
2020-06-15T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество

Филиал пермского медцентра для пожилых закрыли на карантин

14:49 15.06.2020 (обновлено: 14:51 15.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Более 70 заразившихся COVID-19 выявили в филиале пермского геронтопсихиатрического центра, инфекцию мог занести сотрудник, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев.
Ранее учреждение закрыли на карантин после выявления коронавирусной инфекции у пациента.
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"Несколько слов скажу о ситуации в филиале пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке. С 12 по 14 июня выявлено 72 человека инфицированных, в том числе 15 сотрудников. Занос инфекции возможен сотрудником, так как пациенты не выходили из учреждения. По всем вспышкам, которые произошли, которые возможны в будущем - к административной ответственности будут привлекаться и должностные, и юрлица", - заявил Костарев на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время пандемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
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