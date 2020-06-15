Филиал пермского медцентра для пожилых закрыли на карантин

"Несколько слов скажу о ситуации в филиале пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке. С 12 по 14 июня выявлено 72 человека инфицированных, в том числе 15 сотрудников. Занос инфекции возможен сотрудником, так как пациенты не выходили из учреждения. По всем вспышкам, которые произошли, которые возможны в будущем - к административной ответственности будут привлекаться и должностные, и юрлица", - заявил Костарев на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.