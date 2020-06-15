Россия и Индия запустили ряд крупных проектов

При содействии торгпредства России продолжается работа по организации Новолипецким металлургическим комбинатом производства в Индии трансформаторной стали, а холдинг СИБУР и индийская компания Reliance industries LTD реализуют проект по строительству первого в Южной Азии комплекса по производству бутилкаучука и галокаучука.