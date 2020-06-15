Россия и Индия запустили ряд крупных проектов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн – РИА Новости. Россия и Индия запустили ряд крупных экономических проектов в рамках двустороннего сотрудничества, сообщил российским журналистам торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.
"Если говорить о наиболее важных, знаковых проектах в отношениях России и Индии, нужно сказать о проведении российским акционерным обществом "Росгеология" морских сейсморазведочных работ на западном континентальном шельфе Индии. Для нашей компании это крупнейший в ее истории выигранный зарубежный тендер. Заказчиком является государственная нефтегазовая корпорация ONGC, работы планируют завершить в этом году", - отметил он.
При содействии торгпредства России продолжается работа по организации Новолипецким металлургическим комбинатом производства в Индии трансформаторной стали, а холдинг СИБУР и индийская компания Reliance industries LTD реализуют проект по строительству первого в Южной Азии комплекса по производству бутилкаучука и галокаучука.
"На первой стадии речь идет о бутилкаучуке в штате Гуджарат. Суммарный объем инвестиций, которые вкладывают наши предприниматели, 600 миллионов долларов. СИБУР здесь впервые выступает в роли лицензиара технологий, разрабатывает и передает совместному предприятию рабочую документацию, проводит строительно-монтажные, пусконаладочные работы. Здесь налицо внедрение результатов российской интеллектуальной деятельности на территории Республики Индия. Самое важное, что реализация данного проекта полностью закрывает потребности Индии в данном виде продукции. Первый этап производства бутилкаучука был запущен в сентябре прошлого года, сейчас работа идет над вторым этапом", - отметил торгпред.
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Он также отметил сотрудничество "Российских железных дорог" с железными дорогами Индии в рамках которой дочка РЖД - компания "РЖД Интернешнл" привлекает к работе над проектами большой конгломерат российских компаний, в частности, страховую компанию ЭКСАР, которая входит в контур Российского экспортного центра.
"Следующий важный проект, который расположен на территории РФ и находится на завершающей стадии, осуществляется при поддержке торгового представительства России в Индии – строительство завода компании "Флекс Филмс Рус", дочерней индийской компании Uflex Group, по производству биоразлагаемой пленки из полиэстера в особой экономической зоне в Ступино Московской области. Это серьезный проект, здесь речь идет об инвестиционном сотрудничестве, когда не Россия строит объект на территории Индии, а Индия строит у нас. Объем инвестиций превысил 5 миллиардов рублей, будет создано 150 рабочих мест", - отметил торгпред.