Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572949790.html
Россия и Индия запустили ряд крупных проектов
2020-06-15T14:47
росгеология
гуджарат
ржд
московская область (подмосковье)
ступино
сибур холдинг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/18754/53/187545345_0:360:3456:2304_1400x0_80_0_0_fb2cbe4e5b0022856ad96aa5589bf6cc.jpg
https://ria.ru/20200507/1571107659.html
https://ria.ru/20200122/1563718176.html
1
гуджарат
московская область (подмосковье)
ступино
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572949790.html?chat_room_id=1572949790
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/18754/53/187545345_0:360:3456:2304_1400x0_80_0_0_fb2cbe4e5b0022856ad96aa5589bf6cc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/18754/53/187545345_384:0:3456:2304_1400x0_80_0_0_30c837c83895794dd5174ad1728cc275.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/18754/53/187545345_1144:0:3448:2304_1400x0_80_0_0_a1b1c185e675c764bb507b0a646d0de0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росгеология, гуджарат, ржд, московская область (подмосковье), ступино, сибур холдинг, экономика

Россия и Индия запустили ряд крупных проектов

14:47 15.06.2020
2377
© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн – РИА Новости. Россия и Индия запустили ряд крупных экономических проектов в рамках двустороннего сотрудничества, сообщил российским журналистам торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.
"Если говорить о наиболее важных, знаковых проектах в отношениях России и Индии, нужно сказать о проведении российским акционерным обществом "Росгеология" морских сейсморазведочных работ на западном континентальном шельфе Индии. Для нашей компании это крупнейший в ее истории выигранный зарубежный тендер. Заказчиком является государственная нефтегазовая корпорация ONGC, работы планируют завершить в этом году", - отметил он.
Вертолет Ка-31, созданный в Опытно-конструкторском бюро имени Н.И.Камова
7 мая, 15:46
Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31
При содействии торгпредства России продолжается работа по организации Новолипецким металлургическим комбинатом производства в Индии трансформаторной стали, а холдинг СИБУР и индийская компания Reliance industries LTD реализуют проект по строительству первого в Южной Азии комплекса по производству бутилкаучука и галокаучука.
"На первой стадии речь идет о бутилкаучуке в штате Гуджарат. Суммарный объем инвестиций, которые вкладывают наши предприниматели, 600 миллионов долларов. СИБУР здесь впервые выступает в роли лицензиара технологий, разрабатывает и передает совместному предприятию рабочую документацию, проводит строительно-монтажные, пусконаладочные работы. Здесь налицо внедрение результатов российской интеллектуальной деятельности на территории Республики Индия. Самое важное, что реализация данного проекта полностью закрывает потребности Индии в данном виде продукции. Первый этап производства бутилкаучука был запущен в сентябре прошлого года, сейчас работа идет над вторым этапом", - отметил торгпред.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
22 января, 12:17
Россия и Индия обсуждают строительство АЭС в африканских странах
Он также отметил сотрудничество "Российских железных дорог" с железными дорогами Индии в рамках которой дочка РЖД - компания "РЖД Интернешнл" привлекает к работе над проектами большой конгломерат российских компаний, в частности, страховую компанию ЭКСАР, которая входит в контур Российского экспортного центра.
"Следующий важный проект, который расположен на территории РФ и находится на завершающей стадии, осуществляется при поддержке торгового представительства России в Индии – строительство завода компании "Флекс Филмс Рус", дочерней индийской компании Uflex Group, по производству биоразлагаемой пленки из полиэстера в особой экономической зоне в Ступино Московской области. Это серьезный проект, здесь речь идет об инвестиционном сотрудничестве, когда не Россия строит объект на территории Индии, а Индия строит у нас. Объем инвестиций превысил 5 миллиардов рублей, будет создано 150 рабочих мест", - отметил торгпред.
2810000
Обсудить 1
РосгеологияГуджаратРЖДМосковская область (Подмосковье)СтупиноСибур ХолдингЭкономика
Рекомендуем
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
WSJ узнала о задолженности Турции перед "Газпромом" на 2 млрд долларов
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Болсонару
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Торгпред оценил сотрудничество Индии со странами ЕАЭС
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Законопроект по шельфу в Арктике нуждается в проработке, заявил Кобылкин
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса
Американский военный рядом с наземным комплексом ПРО Aegis Ashore
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Ветеран-разведчик прокомментировал дело ученого Митько о госизмене
Алексей Навальный
Против Навального возбудили дело о клевете
Вид с набережной на Гонконг
Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
Газеты Ведомости. Архивное фото
Из "Ведомостей" ушли все заместители главного редактора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
Лента новостейМолния