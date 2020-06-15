Очевидец рассказал об обстановке недалеко от рынка "Синьфади" в Пекине

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал о том, как изменилась обстановка недалеко от рынка "Синьфади" в Пекине после того, как там был выявлен коронавирус.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
"На следующий день после того, как на рынке "Синьфади" выявили случаи заражения коронавирусом, в моем жилом комплексе запретили входить доставщикам еды и курьерам, которые доставляют посылки. Ужесточили пропускную систему, как это было во время эпидемии зимой, и начали более детально регистрировать всех тех, кто приезжает в комплекс из других городов, или из других районов Пекина. Через день, когда были локализованы все места на рынке, где обнаружили заболевание, в нашем районе сняли ограничения, и курьеры могут попадать в жилой комплекс беспрепятственно", - сказал РИА Новости мужчина по имени Александр, который живет в районе Фэнтай в двух станциях метро к северу от рынка.
По его словам, в настоящий момент проехать через зону рынка можно, никаких ограничений нет. Как отметил собеседник агентства, никаких новых ограничений в районе Фэнтай он не заметил.
"На улице есть люди в масках, но кто-то ходит без масок. Я хожу постоянно в маске. У нас появились все же некоторые опасения по поводу проникновения вируса в наш жилой район. В нем работает несколько небольших магазинов, в которых продается мясо, овощи и фрукты. Не знаю, откуда все это поступает, но есть вероятность, что закупаются владельцы магазинов как раз на рынке "Синьфади", расположенном неподалеку", - добавил он.
При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.