Очевидец рассказал об обстановке недалеко от рынка "Синьфади" в Пекине

"На следующий день после того, как на рынке "Синьфади" выявили случаи заражения коронавирусом, в моем жилом комплексе запретили входить доставщикам еды и курьерам, которые доставляют посылки. Ужесточили пропускную систему, как это было во время эпидемии зимой, и начали более детально регистрировать всех тех, кто приезжает в комплекс из других городов, или из других районов Пекина. Через день, когда были локализованы все места на рынке, где обнаружили заболевание, в нашем районе сняли ограничения, и курьеры могут попадать в жилой комплекс беспрепятственно", - сказал РИА Новости мужчина по имени Александр, который живет в районе Фэнтай в двух станциях метро к северу от рынка.