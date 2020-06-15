В Австрии освободили экс-военного, осужденного за шпионаж в пользу России

В Эстонии отказали в УДО мужчине, осужденному за шпионаж в пользу РФ

В Эстонии отказали в УДО мужчине, осужденному за шпионаж в пользу РФ

Как сообщил Эггер, прокуратура не стала обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, поэтому он вступил в силу.

"В земельный суд Зальцбург в рамках установленного законом трехдневного срока не поступила апелляция на приговор от 9 июня 2020 года. Поэтому и приговор вступил в силу", - сообщил Эггер.

Прокуратура Зальцбурга 8 ноября 2019 года предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении по меньшей мере 25 лет работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.