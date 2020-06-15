В Австрии освободили экс-военного, осужденного за шпионаж в пользу России

ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Земельный суд Зальцбурга условно-досрочно освободил отставного австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, приговор вступил в силу, заявил в понедельник РИА Новости представитель суда Петер Эггер.
В минувший вторник суд присяжных признал 71-летнего Мартина М. виновным в разглашении государственных тайн, тайной разведдеятельности в ущерб Австрии и умышленном разглашении военной тайны, приговорив его к трем годам лишения свободы. Согласно решению суда, уже отбытый им срок в СИЗО учитывается. В случае вступления приговора в законную силу это означает, что осужденный после отбытия половины срока заключения может быть освобожден условно-досрочно.
Как сообщил Эггер, прокуратура не стала обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, поэтому он вступил в силу.
"В земельный суд Зальцбург в рамках установленного законом трехдневного срока не поступила апелляция на приговор от 9 июня 2020 года. Поэтому и приговор вступил в силу", - сообщил Эггер.
Прокуратура Зальцбурга 8 ноября 2019 года предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении по меньшей мере 25 лет работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре 2018 года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию, Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.
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