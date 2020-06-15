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WSJ: ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" около $2 миллиардов
2020-06-15T15:03
газпром
алжир (республика)
турция
азербайджан
экономика
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газпром, алжир (республика), турция, азербайджан, экономика

WSJ: ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" около $2 миллиардов

15:03 15.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ряд турецких компаний накопили задолженность перед "Газпромом" в размере около 2 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Ряд турецких компаний накопили долг в размере около 2 миллиардов долларов перед российским государственным энергетическим гигантом ПАО "Газпром", - пишет издание.
Александр Дюков
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Семь частных компаний, заключивших долгосрочные контракты за закупку больших объемов газа у "Газпрома" с условием "бери или плати", в прошлом году по факту отобрали менее 15% от согласованных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства, сообщили собеседники газеты. Сейчас эти компании ведут переговоры с "Газпромом", пытаясь разрешить ситуацию без судебных разбирательств.
По мнению источников, хотя речь идет о задолженности частных компаний, этот вопрос, вероятно, нужно будет разрешать на государственном уровне, так как компании не смогут погасить долг самостоятельно. Кроме того, в пользу "Газпрома" рядом турецких государственных банков открыты аккредитивы на общую сумму около 600 миллионов долларов, отмечает газета.
По данным "Газпрома", поставки компании в Турцию в 2019 году сократились на 35% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - до 15,51 миллиарда кубометров. Согласно данным энергетического регулятора Турции EPDK, хотя Россия и осталась в прошлом году крупнейшим поставщиком газа в стране, ее доля в газовом импорте сократилась до 33,61% с 47% в 2018 году. В текущем году "Газпром" лишился лидерства на турецком рынке: по данным EPDK, уже в марте Россия заняла лишь пятое место, уступив Азербайджану, Катару, Ирану и Алжиру.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
8 июня, 16:09
"Газпром" назвал условие для переговоров с Минском о новых поставках газа
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ГазпромАлжир (республика)ТурцияАзербайджанЭкономика
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