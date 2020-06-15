WSJ: ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" около $2 миллиардов

Семь частных компаний, заключивших долгосрочные контракты за закупку больших объемов газа у "Газпрома" с условием "бери или плати", в прошлом году по факту отобрали менее 15% от согласованных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства, сообщили собеседники газеты. Сейчас эти компании ведут переговоры с "Газпромом", пытаясь разрешить ситуацию без судебных разбирательств.