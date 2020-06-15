https://ria.ru/20200615/1572949573.html
WSJ: ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" около $2 миллиардов
2020-06-15T15:03
2020-06-15T15:03
газпром
алжир (республика)
турция
азербайджан
экономика
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газпром, алжир (республика), турция, азербайджан, экономика
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Ряд турецких компаний накопили задолженность перед "Газпромом
" в размере около 2 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Ряд турецких компаний накопили долг в размере около 2 миллиардов долларов перед российским государственным энергетическим гигантом ПАО "Газпром", - пишет издание.
Семь частных компаний, заключивших долгосрочные контракты за закупку больших объемов газа у "Газпрома" с условием "бери или плати", в прошлом году по факту отобрали менее 15% от согласованных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства, сообщили собеседники газеты. Сейчас эти компании ведут переговоры с "Газпромом", пытаясь разрешить ситуацию без судебных разбирательств.
По мнению источников, хотя речь идет о задолженности частных компаний, этот вопрос, вероятно, нужно будет разрешать на государственном уровне, так как компании не смогут погасить долг самостоятельно. Кроме того, в пользу "Газпрома" рядом турецких государственных банков открыты аккредитивы на общую сумму около 600 миллионов долларов, отмечает газета.
По данным "Газпрома", поставки компании в Турцию
в 2019 году сократились на 35% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - до 15,51 миллиарда кубометров. Согласно данным энергетического регулятора Турции EPDK, хотя Россия и осталась в прошлом году крупнейшим поставщиком газа в стране, ее доля в газовом импорте сократилась до 33,61% с 47% в 2018 году. В текущем году "Газпром" лишился лидерства на турецком рынке: по данным EPDK, уже в марте Россия заняла лишь пятое место, уступив Азербайджану
, Катару, Ирану
и Алжиру.