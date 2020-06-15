Все военные парады, запланированные на юге России на 24 июня, состоятся

"Все запланированные на 24 июня текущего года военные парады на территории ЮВО состоятся", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в Пятигорске проведение парада Победы 24 июня не планировалось, и войска Южного военного округа к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы, в том числе прохождению торжественным маршем в Пятигорске, не привлекались.