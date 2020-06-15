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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200615/1572949537.html
Все военные парады, запланированные на юге России на 24 июня, состоятся
2020-06-15T15:12
парад победы
75 лет великой победы
южный военный округ
безопасность
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парад победы, южный военный округ, безопасность

Все военные парады, запланированные на юге России на 24 июня, состоятся

14:48 15.06.2020 (обновлено: 15:12 15.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн – РИА Новости. Все парады на территории Южного военного округа, запланированные в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, состоятся, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
По их данным, ранее пресс-службы городских администраций некоторых городов на юге России сообщили об отмене военных парадов на территории их муниципальных образований в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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"Все запланированные на 24 июня текущего года военные парады на территории ЮВО состоятся", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в Пятигорске проведение парада Победы 24 июня не планировалось, и войска Южного военного округа к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы, в том числе прохождению торжественным маршем в Пятигорске, не привлекались.

На территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 24 июня планируется провести десять военных парадов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-Героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск, Севастополь, а также в шести городах – местах дислокации объединений Южного военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыЮжный военный округБезопасность
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