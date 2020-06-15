https://ria.ru/20200615/1572949537.html
Все военные парады, запланированные на юге России на 24 июня, состоятся
2020-06-15T14:48
2020-06-15T15:12
парад победы
75 лет великой победы
южный военный округ
безопасность
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парад победы, южный военный округ, безопасность
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн – РИА Новости. Все парады на территории Южного военного округа, запланированные в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, состоятся, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
По их данным, ранее пресс-службы городских администраций некоторых городов на юге России сообщили об отмене военных парадов на территории их муниципальных образований в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
"Все запланированные на 24 июня текущего года военные парады на территории ЮВО состоятся", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в Пятигорске проведение парада Победы 24 июня не планировалось, и войска Южного военного округа к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы, в том числе прохождению торжественным маршем в Пятигорске, не привлекались.
На территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 24 июня планируется провести десять военных парадов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-Героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск, Севастополь, а также в шести городах – местах дислокации объединений Южного военного округа – Ростове-на-Дону
, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе
и Каспийске.