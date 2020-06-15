https://ria.ru/20200615/1572949439.html
Резидент ОЭЗ "Дубна" станет крупнейшим производителем пробирок в России
2020-06-15T14:42
2020-06-15T14:42
новости подмосковья
экономика
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экономика
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Резидент особой экономической зоны "Дубна" увеличит мощности производства вакуумных пробирок и запустит первую в России
линию по выпуску двусторонних игл для взятия крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
"Ввод еще одной линии по производству вакуумных пробирок позволит подмосковному заводу "Эйлитон" увеличить мощности до 170 миллионов пробирок в год и таким образом стать самым крупным производителем этой медицинской продукции в России", - приводятся слова министра Натальи Еговоровой.
По ее словам в рамках реализации данных проектов компания подписала договор с Фондом развития промышленности о выделении предприятию льготного кредита в 50 миллионов рублей.
"Наше предприятие, используя кредит ФРП, реализует программу формирования складского запаса вакуумных пробирок, который уже сейчас позволяет обеспечить стабильное снабжение большого числа лечебных учреждений. Заемные средства также будут использованы при закупке материалов и комплектующих для производства специальных игл для взятия венозной крови в вакуумные пробирки", - приводятся слова генерального директора компании Юнимед Александра Шибанова.