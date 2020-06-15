В Волынской области локализовали вспышку коронавируса на птицефабрике

Ранее пресс-служба городского совета Владимира-Волынского Волынской области сообщила, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на птицефабрике в городе, где заразились 48 сотрудников.

"За минувшие сутки новых случаев (заражения коронавирусом – ред.) на Владимир-Волынской птицефабрике не выявлено. Можно говорить о том, что вспышку локализовали. Всего заболели 56 человек", - сказала Щербак на брифинге в понедельник.