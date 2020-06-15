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https://ria.ru/20200615/1572949193.html
В Волынской области локализовали вспышку коронавируса на птицефабрике
2020-06-15T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
волынская область
украина
в мире
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коронавирус covid-19, воз, волынская область, украина, в мире

В Волынской области локализовали вспышку коронавируса на птицефабрике

14:37 15.06.2020
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Вспышку коронавируса на птицефабрике в Волынской области Украины локализовали, всего заражение выявили у 56 человек, сообщила в понедельник заместитель председателя областной государственной администрации Татьяна Щербак.
Ранее пресс-служба городского совета Владимира-Волынского Волынской области сообщила, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на птицефабрике в городе, где заразились 48 сотрудников.
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"За минувшие сутки новых случаев (заражения коронавирусом – ред.) на Владимир-Волынской птицефабрике не выявлено. Можно говорить о том, что вспышку локализовали. Всего заболели 56 человек", - сказала Щербак на брифинге в понедельник.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 31810, умер 901 человек, 14253 выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВолынская областьУкраинаВ мире
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