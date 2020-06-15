https://ria.ru/20200615/1572949089.html
Из "Ведомостей" ушли все заместители главного редактора
2020-06-15T14:36
2020-06-15T15:06
ведомости
демьян кудрявцев
медиа - общество
общество
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https://ria.ru/20200615/1572944574.html
Дмитрий
Я не пойму, нам радоваться или грустить.., а может выходной объявить!?)))
38
Vlad
Это как настоящие коммунисты в своё время не бросали партбилеты на стол.... Остальные вот-в телевизоре...
21
6
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ведомости, демьян кудрявцев, медиа - общество, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей"
уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа", издателя "Ведомостей", рекомендовал назначить главным редактором Шмарова, против которого выступали в коллективе издания.
"Все пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний работает в "Ведомостях" с основания издания, остальные — около 15 лет", - говорится на сайте.
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев
, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа"перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.