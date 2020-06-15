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Из "Ведомостей" ушли все заместители главного редактора
2020-06-15T15:06
ведомости
демьян кудрявцев
медиа - общество
общество
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ведомости, демьян кудрявцев, медиа - общество, общество

Из "Ведомостей" ушли все заместители главного редактора

14:36 15.06.2020 (обновлено: 15:06 15.06.2020)
53623
© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости". Архивное фото
Газеты Ведомости. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа", издателя "Ведомостей", рекомендовал назначить главным редактором Шмарова, против которого выступали в коллективе издания.
"Все пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний работает в "Ведомостях" с основания издания, остальные — около 15 лет", - говорится на сайте.
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
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6780711411
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ВедомостиДемьян КудрявцевМедиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Я не пойму, нам радоваться или грустить.., а может выходной объявить!?)))
15 июня, 16:01
Дмитрий
11230103
Это как настоящие коммунисты в своё время не бросали партбилеты на стол.... Остальные вот-в телевизоре...
15 июня, 17:15
VVlad
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