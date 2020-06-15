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Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса
2020-06-15T15:07
mail.ru group
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mail.ru group, общество

Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса

15:07 15.06.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса, в ближайшее время он заработает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее ряд российских пользователей Mail.ru сообщали о неполадках в работе почтового сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, на 14.00 мск более половины жалоб были связаны с работой почты, четверть - с работой сайта Mail.ru.
"Ряд пользователей может испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок определены, мы оперативно устраняем их и в самое ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что пользовательские данные не пострадают.
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