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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572949005.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 54 680
2020-06-15T14:35
распространение нового коронавируса
владимир караник
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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владимир караник, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 54 680

14:35 15.06.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 707, до 54680, умерли еще четыре человека, всего скончались 312 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный суточный прирост в Белоруссии достигал 973 инфицированных, но в последние пять дней этот показатель составляет менее 800. Министр здравоохранения республики Владимир Караник ранее заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато. Также, согласно данным минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов. По данным на воскресенье, в республике число выявленных случаев COVID-19 составляло 53973, сообщалось о 308 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
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"Зарегистрированы 54680 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 749 917 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, "в Беларуси на 15 июня выздоровели и выписаны 30420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 317 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир КараникКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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