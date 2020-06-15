Москвичам пообещали июльскую жару

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По-июльски жарко будет в Москве на этой неделе, воздух прогреется до плюс 30, а небольшие кратковременные дожди ожидаются только во второй половине недели, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Всю неделю нас ожидает очень тёплая и даже жаркая погода. В Москве дневная температура, начиная с завтрашнего дня, - 28-30 градусов, ночная температура - около 20 градусов. Температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму, скорее, будет соответствовать июльским значениям температуры", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, кратковременные дожди возможны, но только во второй половине рабочей недели - в четверг и в пятницу. Это будут небольшие, типичные летние дожди.