Москвичам пообещали июльскую жару

"Всю неделю нас ожидает очень тёплая и даже жаркая погода. В Москве дневная температура, начиная с завтрашнего дня, - 28-30 градусов, ночная температура - около 20 градусов. Температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму, скорее, будет соответствовать июльским значениям температуры", - рассказала Позднякова.