Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572948981.html
Москвичам пообещали июльскую жару
2020-06-15T14:34
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572745833_0:140:3126:1898_1400x0_80_0_0_8053ffea162d3bb61a1e3825baa5960a.jpg
https://ria.ru/20200612/1572843406.html
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572948981.html?chat_room_id=1572948981
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572745833_0:140:3126:1898_1400x0_80_0_0_8053ffea162d3bb61a1e3825baa5960a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572745833_205:0:2921:2037_1400x0_80_0_0_79a6c99fa5ee97e279e30cafe59c291d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572745833_545:0:2582:2037_1400x0_80_0_0_2c9ecec048d9597aea7432e5dd2abbb7.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, общество

Москвичам пообещали июльскую жару

14:34 15.06.2020
1726
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По-июльски жарко будет в Москве на этой неделе, воздух прогреется до плюс 30, а небольшие кратковременные дожди ожидаются только во второй половине недели, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Всю неделю нас ожидает очень тёплая и даже жаркая погода. В Москве дневная температура, начиная с завтрашнего дня, - 28-30 градусов, ночная температура - около 20 градусов. Температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму, скорее, будет соответствовать июльским значениям температуры", - рассказала Позднякова.
Горожане на одной из улиц в Москве
12 июня, 09:46Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
По словам синоптика, кратковременные дожди возможны, но только во второй половине рабочей недели - в четверг и в пятницу. Это будут небольшие, типичные летние дожди.
321019
Обсудить 0
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Жара в Москве
Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Синоптик объяснил причины опасных погодных явлений в России
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал о новой "волне тепла" в Европейской России
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
Люди на одной из улиц в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
Аэропорт Мадрида
В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян
Кибербезопасность
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Москвичей в воскресенье ожидает солнечная сухая погода
Москва
В субботу москвичей ожидает прохладная и облачная погода
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Ветеран-разведчик прокомментировал дело ученого Митько о госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Лента новостейМолния