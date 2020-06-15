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В Тюменской области выявили три новых очага COVID-19
2020-06-15T14:31
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В Тюменской области выявили три новых очага COVID-19

14:31 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Три новых очага COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области: в областной больнице №3 Тобольска, в социальном учреждении "Милосердие" и на нефтяном месторождении в Уватском районе, сообщил в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
"В Тюменской области за прошедшую неделю зафиксирован рост на 10% заболеваемости коронавирусом по сравнению с первой неделей лета. По предварительным оценкам, это связано с нарушением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Кроме того, в регионе зафиксировано три новых очага групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией", - приводятся слова Летюшева в сообщении пресс-службы губернатора региона.
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По словам Летюшева, 10 случаев заболевания зафиксированы в областной больнице №3 Тобольска: по пять медицинских работников и пациентов. Все случаи зарегистрированы в одном терапевтическом отделении. Сегодня его работа приостановлена. Все контактные сотрудники отстранены от работы и находятся на обязательной самоизоляции по месту жительства. Во всей больнице усилен дезинфекционный режим.
Восемнадцать человек заболели в социальном учреждении "Милосердие" на улице Коммунистическая в Тюмени. Первые два случая из этого числа зафиксировано еще в начале июня. По результатам контрольного обследования на 8-10 день было выявлено еще 16 COVID-положительных. Все они госпитализированы, а 69 контактных человек помещены в обсерватор на базе санатория "Градостроитель".
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На нефтяном месторождении в Уватском районе выявлены 23 факта заражения. Все заболевшие - сотрудники подрядных и субподрядных организаций. Сейчас на месте проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия, уточнил Летюшев.
Всего на сегодняшний день, по данным оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, в области зарегистрированы 2269 случаев заболевания, четыре пациента из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 14 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТобольскТюменская областьОбщество
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