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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572948642.html
В США за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
2020-06-15T14:28
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев COVID-19

14:28 15.06.2020
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© AP Photo / Eric GayСотрудник ресторана возле таблички "Теперь открыто" в Сан-Антонио
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, около 300 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 19 532 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 540.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 296 человек, накануне сообщалось о 767 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 561 тысячи человек.
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Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 934 277 человек. Выздоровели в мире свыше 3,7 миллиона, более 433 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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