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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572948548.html
ОП рассмотрит 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию
2020-06-15T14:50
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
общественная палата рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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илья массух, общественная палата рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

ОП рассмотрит 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию

14:27 15.06.2020 (обновлено: 14:50 15.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Общественная палата рассматривает 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию по поправкам в конституцию, сообщил руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.
"Достаточно серьёзное количество жалоб идёт на тему настойчивого информирования граждан об электронном голосовании работодателями. И есть жалобы официальные с указанием точки принуждения, организации и так далее. С ними надо будет разбираться... Сейчас у нас 32 официальные жалобы", - сказал Массух на дистанционном заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием.
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Вчера, 14:23Голосование по поправкам в Конституцию
Более 548 тысяч человек подали заявки на электронное голосование
Он назвал это очевидным эксцессом исполнителей на местах.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Ранее в понедельник на сайте ЦИК сообщалось, что более 720 тысяч россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через "мобильный избиратель".
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Тест системы электронного голосования в Москве могут провести 18 июня
При этом зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов добавил, что теперь жалобами занимаются вместо планируемой одной три "группы разбора", которые реагируют и выезжают на место.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Ранее в понедельник на сайте ЦИК сообщалось, что более 720 тысяч россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через "мобильный избиратель".
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухОбщественная палата РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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