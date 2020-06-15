ОП рассмотрит 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию

"Достаточно серьёзное количество жалоб идёт на тему настойчивого информирования граждан об электронном голосовании работодателями. И есть жалобы официальные с указанием точки принуждения, организации и так далее. С ними надо будет разбираться... Сейчас у нас 32 официальные жалобы", - сказал Массух на дистанционном заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием.

При этом зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов добавил, что теперь жалобами занимаются вместо планируемой одной три "группы разбора", которые реагируют и выезжают на место.

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Ранее в понедельник на сайте ЦИК сообщалось, что более 720 тысяч россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через "мобильный избиратель".