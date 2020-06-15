https://ria.ru/20200615/1572948502.html
В Пекине более 200 тысяч посетителей рынка "Синьфади" проверят на СOVID
2020-06-15T14:26
2020-06-15T14:26
распространение нового коронавируса
пекин
в мире
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пекин, в мире
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Более 200 тысяч человек, которые с 30 мая посещали крупнейший в Пекине оптовый рынок "Синьфади" пройдут проверку на коронавирус, заявил на пресс-конференции в понедельник член пекинской руководящей рабочей группы по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции Сюй Ин.
Он сообщил, что по всему городу в настоящий момент проводятся мероприятия по поиску тех, кто в период с 30 мая посещал рынок "Синьфади", для этого работодатели и домоуправления проводят опросы, одновременно с этим власти города призывают жителей добровольно сообщать о фактах посещения рынка.
"В результате проверки уже удалось найти более 200 тысяч человек, посещавших с 30 мая сельскохозяйственный оптовый рынок "Синьфади", они пройдут тест на нуклеиновую кислоту коронавируса и будут помещены в домашнюю обсервацию", - заявил Сюй Ин.
Помимо этого, тест в обязательном порядке пройдут 90 тысяч человек, которые проживают в 11 жилых комплексах возле рынка "Синьфади" и 10 жилых комплексов, расположенных вокруг рынка "Юйцюаньдун".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.