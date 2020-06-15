https://ria.ru/20200615/1572948014.html
В Киеве директор школы скрыла, что больна COVID-19
2020-06-15T14:18
2020-06-15T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виталий кличко
киев
украина
в мире
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коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, украина, в мире
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости.
Директор одной из школ в Киеве
скрывала информацию о своем заражении коронавирусом и ходила на работу, правоохранители проведут проверку, сообщил в понедельник мэр города Виталий Кличко
.
"У нас шокирующий случай - директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже имела позитивный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы относительно возбуждения уголовного дела против директора", - сказал Кличко на брифинге в понедельник.
Также он сообщил, что в трех детских садах Киева среди персонала обнаружили случаи заболевания или подозрения на заражение коронавирусом. "Среди персонала еще трех детских садов обнаружили коронавирус или людей с подозрением на COVID-19. Все три детсада не работали, но готовились к открытию… Все три детсада города пока не открывают", - сказал мэр.
Кличко призвал киевлян оставаться дома в случае проявления симптомов коронавируса.
Ранее минздрав Украины
сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 31810, умер 901 человек, 14253 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.