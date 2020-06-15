В Киеве директор школы скрыла, что больна COVID-19

"У нас шокирующий случай - директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже имела позитивный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы относительно возбуждения уголовного дела против директора", - сказал Кличко на брифинге в понедельник.

Также он сообщил, что в трех детских садах Киева среди персонала обнаружили случаи заболевания или подозрения на заражение коронавирусом. "Среди персонала еще трех детских садов обнаружили коронавирус или людей с подозрением на COVID-19. Все три детсада не работали, но готовились к открытию… Все три детсада города пока не открывают", - сказал мэр.