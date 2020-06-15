Эксперт: Россия увеличивает разрыв с США в создании гиперзвукового оружия

"Смысл этого со стратегической точки зрения - если исходить из того, что создание полноценного гиперзвукового оружия у американцев, по крайней мере приближающегося к российскому, должно занять от 5 до 10 лет, то заявление президента России говорит о том, что когда гиперзвуковое оружие у американцев будет создано, у РФ против этого оружия уже будет противоядие. То есть, Россия сможет его нейтрализовать. Если это так, то Россия продолжает не только сохранять разрыв с американцами в производстве этого вида оружия, она начинает его увеличивать, так как у американцев еще нет ничего конкретного в области противооружия, и они только начинают говорить, что они пытаются создавать, а в области самого вида гиперзвукового оружия они находятся еще на начальной стадии, которая лет на пять запаздывает по сравнению с российской", - сообщил Кедми.