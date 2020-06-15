Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля. Продавец просил за базу 240 тысяч долларов и утверждал, что в ней 79,6 тысячи строк.

Никаких доказательств того, что эта база существует и она подлинная, продавец не предоставил, а через несколько дней удалил объявление.

В июне аналогичное предложение появилось от другого продавца, который утверждает, что база актуальна на текущий месяц и в ней около 115 тысяч строк. Данные оценили в 66,6 биткоина (примерно 627 тысяч долларов, или около 385 рублей за одну строку).

"Ориентируясь на представленные продавцом образцы, можно сказать, что в базе 58 столбцов, среди которых есть ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата въезда и выезда из России, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты и счета, данные загранпаспорта и страна нахождения", — рассказал Оганесян.

Он пояснил, что, вероятнее всего, базу скопировали при передаче из одного ведомства в другое по электронным каналам связи.

Также есть вероятность, что это фейк, так как продавец выставил необычно высокую цену и не подтвердил подлинность данных, кроме скриншотов с 34 строками, добавил эксперт.

По его словам, потенциально гражданам грозит весь инструментарий мошенников — от фишинговых писем о якобы начисленных компенсациях до фальшивых звонков с целью получить СМС-код от интернет-банка.