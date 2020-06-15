Волин оценил эффективность подписной модели существования СМИ в России

"Я практически уверен, что в нынешних условиях у нас тактически нет тех ресурсов, которые могут позволить себе платную подписку. Потому что для того, чтобы человек готов был заплатить свои деньги за то, чтобы на вас подписываться, причем только на вас, у вас каждый день, очень важно - каждый день - должен быть суперэксклюзив, которого он не найдет ни в каком другом месте и который ему жизненно необходим", - рассказал Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".