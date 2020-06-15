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Волин оценил эффективность подписной модели существования СМИ в России
2020-06-15T14:14
алексей волин
медиа - общество
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алексей волин, медиа - общество, общество

Волин оценил эффективность подписной модели существования СМИ в России

14:14 15.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин скептически относится к подписной модели существования СМИ в российских условиях, для этого издание должно ежедневно предоставлять необходимый пользователям эксклюзив.
"Я практически уверен, что в нынешних условиях у нас тактически нет тех ресурсов, которые могут позволить себе платную подписку. Потому что для того, чтобы человек готов был заплатить свои деньги за то, чтобы на вас подписываться, причем только на вас, у вас каждый день, очень важно - каждый день - должен быть суперэксклюзив, которого он не найдет ни в каком другом месте и который ему жизненно необходим", - рассказал Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".
В России по платной подписке работают, в частности, "Ведомости" и РБК Pro.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
2 июня, 15:18
Волин рассказал об интересе телеаудитории к местным каналам
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Алексей ВолинМедиа - ОбществоОбщество
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