https://ria.ru/20200615/1572947761.html
Волин оценил эффективность подписной модели существования СМИ в России
2020-06-15T14:14
2020-06-15T14:14
алексей волин
медиа - общество
общество
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алексей волин, медиа - общество, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
скептически относится к подписной модели существования СМИ в российских условиях, для этого издание должно ежедневно предоставлять необходимый пользователям эксклюзив.
"Я практически уверен, что в нынешних условиях у нас тактически нет тех ресурсов, которые могут позволить себе платную подписку. Потому что для того, чтобы человек готов был заплатить свои деньги за то, чтобы на вас подписываться, причем только на вас, у вас каждый день, очень важно - каждый день - должен быть суперэксклюзив, которого он не найдет ни в каком другом месте и который ему жизненно необходим", - рассказал Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".
В России по платной подписке работают, в частности, "Ведомости" и РБК Pro.