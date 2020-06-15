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Россия вышлет двух чешских дипломатов
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чехия
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Россия вышлет двух чешских дипломатов

14:14 15.06.2020 (обновлено: 15:05 15.06.2020)
30735
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и дала им два дня для того, чтобы уехать из страны вместе с семьями, сообщил МИД.
Это стало ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений". В МИД подчеркнули, что это делается по принципу взаимности и на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
После этого в МИД Чехии назвали проблему в отношениях с Россией решенной.

Обострение отношений

В свою очередь, в Кремле выразили сожаление от наличия "раздражителей" в отношениях с Прагой, а также заявили о заинтересованности в налаживании добрых и партнерских отношений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что на недружественные действия Кремль будет адекватно отвечать.
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Он добавил, что этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств. Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас происходит обострение отношений, Песков отметил, что не стал бы сейчас заниматься таким глубинным анализом.

Скандал с ядом

В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
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В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с этим, что высылка российских дипломатов не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии. Захарова также отметила, что Россия примет "ответные, зеркальные или симметричные меры".
155202318
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РоссияЧехия
Популярные комментарии
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15 июня, 15:54
петр русин
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Сергей Котов
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