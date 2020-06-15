https://ria.ru/20200615/1572947527.html
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
2020-06-15T14:11
2020-06-15T14:11
олег гайдукевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Дмитрий Анатольевич
Батька шансов никому не даст😁
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олег гайдукевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 июн - РИА Новости.
Претендент на пост президента Белоруссии
, зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель прекращает участие в избирательной кампании, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.
Ранее, в конце мая, депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич
заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко
. Таким образом, Кисель стала вторым политиком, отказавшимся от участия в выборах еще на этапе сбора подписей, который завершается 19 июня. На прошлой неделе Кисель собрала 100 тысяч подписей избирателей, которые необходимы для ее выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии.
"Да, мы снимаемся. Мы изначально и не планировали дальше идти. Еще 10 мая поставили перед собой рамки и числа, через которые мы физически дальше не переступаем", - сказал Штода.
По его словам, координаторы инициативной группы не планируют сдавать подписи граждан для проверки в соответствующие избирательные комиссии, решили "оставить их у себя".
На вопрос, каков был замысел участия Кисель в избирательной кампании, Штода ответил, что "хотелось озвучить свои вопросы и проблемы, показать, что есть грузоперевозчики – не оппозиция, не власть, а есть еще такая категория людей".
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа. После снятия с выборов Кисель и Гайдукевича в президентской кампании остается 13 участников, в том числе – Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.