Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Претендент на пост президента Белоруссии , зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель прекращает участие в избирательной кампании, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.

Ранее, в конце мая, депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко . Таким образом, Кисель стала вторым политиком, отказавшимся от участия в выборах еще на этапе сбора подписей, который завершается 19 июня. На прошлой неделе Кисель собрала 100 тысяч подписей избирателей, которые необходимы для ее выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии.

"Да, мы снимаемся. Мы изначально и не планировали дальше идти. Еще 10 мая поставили перед собой рамки и числа, через которые мы физически дальше не переступаем", - сказал Штода.

По его словам, координаторы инициативной группы не планируют сдавать подписи граждан для проверки в соответствующие избирательные комиссии, решили "оставить их у себя".

На вопрос, каков был замысел участия Кисель в избирательной кампании, Штода ответил, что "хотелось озвучить свои вопросы и проблемы, показать, что есть грузоперевозчики – не оппозиция, не власть, а есть еще такая категория людей".