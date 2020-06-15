Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572947527.html
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
2020-06-15T14:11
олег гайдукевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947321_0:0:709:399_1400x0_80_0_0_66e9d7b31065f93a483452c9b566bdbe.jpg
https://ria.ru/20200610/1572730255.html
Батька шансов никому не даст😁
17
1
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572947527.html?chat_room_id=1572947527
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947321_0:0:709:399_1400x0_80_0_0_66e9d7b31065f93a483452c9b566bdbe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947321_0:0:709:531_1400x0_80_0_0_3a5cf98a519b328301229ef7204f3df0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947321_29:0:560:531_1400x0_80_0_0_620857d4f94683414441836236016b61.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег гайдукевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов

14:11 15.06.2020
63375
© Фото : Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8" Зампредседатель Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель
Зампредседатель Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8 Наталья Кисель
© Фото : Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8"
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель прекращает участие в избирательной кампании, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.
Ранее, в конце мая, депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Таким образом, Кисель стала вторым политиком, отказавшимся от участия в выборах еще на этапе сбора подписей, который завершается 19 июня. На прошлой неделе Кисель собрала 100 тысяч подписей избирателей, которые необходимы для ее выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии.
"Да, мы снимаемся. Мы изначально и не планировали дальше идти. Еще 10 мая поставили перед собой рамки и числа, через которые мы физически дальше не переступаем", - сказал Штода.
По его словам, координаторы инициативной группы не планируют сдавать подписи граждан для проверки в соответствующие избирательные комиссии, решили "оставить их у себя".
На вопрос, каков был замысел участия Кисель в избирательной кампании, Штода ответил, что "хотелось озвучить свои вопросы и проблемы, показать, что есть грузоперевозчики – не оппозиция, не власть, а есть еще такая категория людей".
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа. После снятия с выборов Кисель и Гайдукевича в президентской кампании остается 13 участников, в том числе – Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
Тьерри Мариани
10 июня, 10:51
В выборах президента Белоруссии отсутствует интрига, считает евродепутат
1336391286
Обсудить 1
Олег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Батька шансов никому не даст😁
15 июня, 15:11
Дмитрий Анатольевич
1310300
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Врачи в госпитале COVID-19
В России за сутки вылечились от COVID-19 4489 человек
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Три региона отказались от проведения парада Победы 24 июня
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Алена Верди
РЕН назвал причину смерти лжехирурга Алены Верди
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Ветеран-разведчик прокомментировал дело ученого Митько о госизмене
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Надия Черкасова
Надия Черкасова: банки оперативно включились в программы помощи МСП
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
Киев предложил провести инвентаризацию имущества в Донбассе
Актриса Мария Шукшина
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55В банках рассказали про меры после ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49Итальянское СМИ оценило письмо о финансировании партии Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Лента новостейМолния