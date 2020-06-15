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Эксперты оценили зарплатные ожидания россиян
2020-06-15T14:11
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Эксперты оценили зарплатные ожидания россиян

14:11 15.06.2020
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© Fotolia / Piotr MarcinskiЖенщина с кошельком
Женщина с кошельком
© Fotolia / Piotr Marcinski
Женщина с кошельком. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Снижение зарплатных ожиданий россиян на 20% по сравнению с январем связано с ситуацией на рынке труда, с кризисом, и должно сформировать у россиян осознанное потребление, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Как показало исследование сервиса "Работа.ру", зарплатные ожидания россиян снизились на 20% с января текущего года. В среднем респонденты хотели бы получать 74 тысячи рублей каждый месяц, в январе желаемая зарплата составляла 92 тысячи рублей.
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Как отметила завкафедрой экономики труда и персонала, профессор МГУ Татьяна Разумова, зарплатные ожидания людей связаны с кризисом, с информационной повесткой, с тем, что люди испытывают на себе. По ее словам, многие предприятия, которые перевели сотрудников на удаленку, в той или иной форме зарплату сокращали, если не оклад, то переменную часть - бонусы и премии
"То есть человек рассчитывает на полугодовой бонус, ему в марте месяце торжественно объявляют, что полугодового бонуса не будет. И, собственно говоря, эти ожидания - это, скорее, уже не ожидания, это, скорее, уже реальные творческие планы", - отметила Разумова, уточнив, что многие в то же время боятся сокращений, так как ситуация на рынке труда сложная.
При этом она отметила, что такие ожидания россиян должны сформировать рациональное потребительское поведение, активную позицию по ориентации на рынке труда.
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"То, что эти ожидания есть, - это правильно... Это не шок, а это возможность спланировать свой бюджет, возможность включиться в поиск дополнительных заработков, поиск другой работы, возможно, потому что работа есть как таковая", - добавила эксперт, отметив, что это адекватная реакция населения на то, что происходит в мире.
Есть настроения, а есть прогнозные цифры, отметил директор Института занятости и профессий, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Федор Прокопов. По его словам, то, что ожидания по поводу перспектив заработных плат у россиян негативные, вполне объяснимо.
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Прокопов отметил, что на настроения россиян могли влиять ограничения и неясный горизонт выхода из них. При этом пандемия не единственный негативный фактор, нельзя забывать про скачки цен на нефть и рост курса доллара, сохраняющиеся экономические санкции, уточнил Прокопов.
"Поэтому здесь нельзя говорить о том, что кризис спровоцирован исключительно пандемией. Это по-разному сказывается на разных отраслях, но это негативные факторы", - пояснил он.
Эксперт добавил, что с момента объявления о том, что экономика может вернуться к обычному режиму до его восстановления, всегда существует временной лаг. Он уточнил, что при благоприятных условиях восстановление может занять от двух месяцев до полугода.
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