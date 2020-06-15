https://ria.ru/20200615/1572947456.html
В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин из-за COVID-19
2020-06-15T14:10
2020-06-15T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
соликамск
пермский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, соликамск, пермский край
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости.
Терапевтическое отделение больницы города Соликамска
в Пермском крае
закрыли на карантин после выявления коронавируса у пациента, сообщил краевой минздрав.
"В Соликамске закрыто на прием и выписку пациентов терапевтическое отделение с 11 июня. Выявлен один случай заболевания коронавирусом у пациента отделения", — говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Они установили всех людей, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
В минздраве уточнили, что на обсервации сейчас находятся восемь сотрудников и 26 пациентов медучреждения. Еще восемь медработников и 19 выписанных пациентов отправлены на домашний карантин.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.