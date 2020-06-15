В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Терапевтическое отделение больницы города Терапевтическое отделение больницы города Соликамска Пермском крае закрыли на карантин после выявления коронавируса у пациента, сообщил краевой минздрав.

"В Соликамске закрыто на прием и выписку пациентов терапевтическое отделение с 11 июня. Выявлен один случай заболевания коронавирусом у пациента отделения", — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Они установили всех людей, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.

В минздраве уточнили, что на обсервации сейчас находятся восемь сотрудников и 26 пациентов медучреждения. Еще восемь медработников и 19 выписанных пациентов отправлены на домашний карантин.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.