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В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин из-за COVID-19
2020-06-15T14:10
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
соликамск
пермский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, соликамск, пермский край

В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

14:10 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в защитном костюме. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Терапевтическое отделение больницы города Соликамска в Пермском крае закрыли на карантин после выявления коронавируса у пациента, сообщил краевой минздрав.
"В Соликамске закрыто на прием и выписку пациентов терапевтическое отделение с 11 июня. Выявлен один случай заболевания коронавирусом у пациента отделения", — говорится в сообщении.
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Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Они установили всех людей, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
В минздраве уточнили, что на обсервации сейчас находятся восемь сотрудников и 26 пациентов медучреждения. Еще восемь медработников и 19 выписанных пациентов отправлены на домашний карантин.
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По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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