https://ria.ru/20200615/1572947237.html
Володин призвал бороться с искажением истории Второй мировой войны
2020-06-15T14:07
2020-06-15T14:07
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
одкб
вячеслав володин
общество
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вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, одкб, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
на онлайн-заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
призвал бороться с дискредитацией памяти о воинах-победителях Второй мировой войны.
"Мы должны сделать все для того, чтобы защитить тех, кто себя защитить уже не может, дав возможность нам жить. Мы должны сделать все со своей стороны зависящее, чтобы отношение к Победе, отношение ко Второй мировой войне было основано на принципах честности, объективности", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
"Когда речь идет о дискредитации воинов-победителей, мы не должны на это смотреть спокойно", - добавил спикер Госдумы.
По его словам, необходимо совместно сделать все, чтобы защитить память о погибших в войне и передать ее потомкам.
"Надо много сделать, чтобы в других странах это осознали. Это неправильно - то, что происходит в ряде государств. Эта дискредитация ни к чему хорошему не приведет... Мы должны бороться, чтобы никто не перечеркивал вклад в победу Советского Союза, страны, в которой было много национальностей, страны, которая объединяла всех нас. Мы должны бороться за то, чтобы не было больше такой войны, и, борясь за это, мы должны уважать историю и не давать ее кому-то переписать", - сказал Володин.