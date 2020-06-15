Число зараженных коронавирусом в Южной Осетии выросло до 78

ЦХИНВАЛ, 15 июн - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Осетии, общее число инфицированных достигло 78, сообщает Юго-Осетпотребнадзор.
"Проведено 49 тестов, из них два - положительные", - сообщила журналистам замглавы комитета Анна Гаглоева, уточнив, что заболевшие являются курсантами, вернувшимися из РФ.
Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.