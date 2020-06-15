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В Казахстане начали расследование экстренной посадки вертолета премьера
2020-06-15T14:04
аскар мамин
жамбылская область
казахстан
в мире
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аскар мамин, жамбылская область, казахстан, в мире

В Казахстане начали расследование экстренной посадки вертолета премьера

14:04 15.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Расследование началось из-за экстренной посадки вертолета премьера Казахстана Аскара Мамина на юге страны, передает в понедельник агентство Sputnik Казахстан.
По данным госагентства, инцидент произошел 12 июня. В это время Мамин находился в Жамбылской области с рабочим визитом.

"Двенадцатого июня совершался облет по Жамбылской области с премьер-министром Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации пилот был вынужден совершить посадку в Таразе", - сообщила специалист по связям с общественностью "Казавиаспаса" Анар Хамитова.

По ее словам, министерство индустрии и инфраструктурного развития уже создали комиссию для расследования происшествия.
Как отмечали в госагентстве, в рабочей поездке Мамина сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов, у которого двумя днями ранее выявили коронавирус, после чего глава минздрава был госпитализирован. Анализ премьера на COVID-19 дал отрицательный результат, однако глава правительства в данный момент находится на самоизоляции и продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.
Первый заместитель премьера Казахстана Аскар Мамин. 13 июня 2017
14 июня, 18:26
От COVID подальше. Премьер Казахстана самоизолировался из-за министра
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Аскар МаминЖамбылская областьКазахстанВ мире
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