В Казахстане начали расследование экстренной посадки вертолета премьера

По данным госагентства, инцидент произошел 12 июня. В это время Мамин находился в Жамбылской области с рабочим визитом.

"Двенадцатого июня совершался облет по Жамбылской области с премьер-министром Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации пилот был вынужден совершить посадку в Таразе", - сообщила специалист по связям с общественностью "Казавиаспаса" Анар Хамитова.

По ее словам, министерство индустрии и инфраструктурного развития уже создали комиссию для расследования происшествия.

Как отмечали в госагентстве, в рабочей поездке Мамина сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов, у которого двумя днями ранее выявили коронавирус, после чего глава минздрава был госпитализирован. Анализ премьера на COVID-19 дал отрицательный результат, однако глава правительства в данный момент находится на самоизоляции и продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.