https://ria.ru/20200615/1572947102.html
В Казахстане начали расследование экстренной посадки вертолета премьера
2020-06-15T14:04
2020-06-15T14:04
аскар мамин
жамбылская область
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:330:2047:1481_1400x0_80_0_0_de3df6bae36eb5bea61186441ec03b61.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572915794.html
жамбылская область
казахстан
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572947102.html?chat_room_id=1572947102
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:330:2047:1481_1400x0_80_0_0_de3df6bae36eb5bea61186441ec03b61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:266:2047:1801_1400x0_80_0_0_d968ba2cb5e85d3944f9c331cecc5139.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:0:2047:2048_1400x0_80_0_0_aab173810d9506e9a742fe9be54dd1f4.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
аскар мамин, жамбылская область, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости.
Расследование началось из-за экстренной посадки вертолета премьера Казахстана Аскара Мамина на юге страны, передает в понедельник агентство Sputnik Казахстан
.
По данным госагентства, инцидент произошел 12 июня. В это время Мамин находился в Жамбылской области с рабочим визитом.
"Двенадцатого июня совершался облет по Жамбылской области с премьер-министром Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации пилот был вынужден совершить посадку в Таразе", - сообщила специалист по связям с общественностью "Казавиаспаса" Анар Хамитова.
По ее словам, министерство индустрии и инфраструктурного развития уже создали комиссию для расследования происшествия.
Как отмечали в госагентстве, в рабочей поездке Мамина сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов, у которого двумя днями ранее выявили коронавирус, после чего глава минздрава был госпитализирован. Анализ премьера на COVID-19 дал отрицательный результат, однако глава правительства в данный момент находится на самоизоляции и продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.