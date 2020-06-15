https://ria.ru/20200615/1572947038.html
Ржевский мемориал в Тверской области откроют 30 июня
2020-06-15T14:04
2020-06-15T15:42
75 лет великой победы
владимир мединский
тверская область
ржевский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564063190_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_bd4e6166c1d28f1b86f84c2d8fe11eea.jpg
https://ria.ru/20200421/1570372864.html
тверская область
ржевский район
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572947038.html?chat_room_id=1572947038
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564063190_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_bd4e6166c1d28f1b86f84c2d8fe11eea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564063190_147:0:1854:1280_1400x0_80_0_0_7f43e84572100ece4d445d221d08315c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564063190_360:0:1640:1280_1400x0_80_0_0_9e7e4e095c6f1197efe3d1c9b9d39ccf.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
владимир мединский, тверская область, ржевский район, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Мемориал Советскому солдату торжественно откроют в Ржевском районе Тверской области
30 июня, сообщил помощник президента России Владимир Мединский
в понедельник в ходе онлайн-брифинга.
"Ожидаемая дата открытия Ржевского мемориала - 30 июня", - сказал Мединский.
Он напомнил, что мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Тем менее, 9 мая множество людей, проезжавших мимо мемориала на автомобилях, останавливались, чтобы положить цветы около ограждения памятника, рассказал Мединский.
Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, близ федеральной автомобильной трассы М-9 Москва
- Рига
. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
В 1942 - 1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1 миллион 160 тысяч человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой Советских войск. В 2007 году городу Ржев
присвоено почетное наименование "Город воинской славы".