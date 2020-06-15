Ржевский мемориал в Тверской области откроют 30 июня

Он напомнил, что мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Тем менее, 9 мая множество людей, проезжавших мимо мемориала на автомобилях, останавливались, чтобы положить цветы около ограждения памятника, рассказал Мединский.