Чавушоглу рассказал о времени заседания конституционного комитета Сирии

Он добавил, что Турция рассчитывает на саммит "астанинской тройки" по Сирии в Иране после видеоконференции лидеров трех стран.

Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.