Чавушоглу рассказал о времени заседания конституционного комитета Сирии

АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намеченном на август очередном заседании конституционного комитета Сирии.
"Ситуация в регионе напряженная. В Сирии мы долгое время работаем с РФ и Ираном, и результаты этой работы все видят. Но нужно делать конкретные шаги. В августе планируется заседание конституционного комитета", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Анкаре.
Он добавил, что Турция рассчитывает на саммит "астанинской тройки" по Сирии в Иране после видеоконференции лидеров трех стран.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В мае постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что попытка созыва конституционного комитета Сирии в Женеве будет предпринята, как только позволит ситуация с COVID-19.