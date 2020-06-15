В Чувашии вынесли приговор матери, убившей новорожденного ребенка

КАЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Чебоксарский районный суд признал местную жительницу, выбросившую новорожденного ребёнка в пакетах на балкон, где он задохнулся, виновной в убийстве сына и приговорил её к 2,5 года ограничения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
"Доказательства … признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летней жительнице Чебоксарского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство матерью новорожденного ребенка". Ей назначено наказание в виде 2,5 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 10 марта в одном из населенных пунктов Чебоксарского района женщина родила мальчика, после чего поместила его в полиэтиленовые пакеты и вынесла на балкон. В результате новорожденный задохнулся и скончался. После этого роженица почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. Там выяснилось, что женщина недавно родила. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и установили все обстоятельства произошедшего.
Женщина дала признательные показания. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания ее невменяемой нет.