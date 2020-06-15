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В Британии подтвердили крушение американского истребителя в Северном море
2020-06-15T13:49
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великобритания
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северное море, ввс сша, f-15se, великобритания, в мире

В Британии подтвердили крушение американского истребителя в Северном море

13:49 15.06.2020
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© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. E. Taylor WorleyИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. E. Taylor Worley
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. ВВС Великобритании подтверждают крушение у берегов северной Англии американского истребителя F-15, ведутся поиски пилота, говорится в заявлении авиабазы королевских военно-воздушных сил Lakenheath.
Ранее британские СМИ сообщили, что в Северное море у побережья Йоркшира разбился истребитель ВВС США, к месту ЧП направлены спасатели и береговая охрана.
"Самолет ВВС США F-15C Eagle потерпел крушение сегодня в Северном море примерно в 09.40 (11.40 мск). Самолет принадлежал 48-му истребительному авиаотряду и вылетел с авиабазы королевских ВВС Lakenheath. В момент аварии самолет выполнял обычное учебное задание, на борту был один пилот. Причина аварии и состояние пилота не известны", - говорится в заявлении расположенной в Саффолке (восток Англии) авиабазы.
Известно, что самолет выполнял учебный полет в составе группы из четырех истребителей и, предположительно, трех самолетов-заправщиков, взлетевших с другой авиабазы. На поиски пилота направлен вертолет береговой охраны.
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Северное мореВВС СШАF-15SEВеликобританияВ мире
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