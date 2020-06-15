В Британии подтвердили крушение американского истребителя в Северном море

"Самолет ВВС США F-15C Eagle потерпел крушение сегодня в Северном море примерно в 09.40 (11.40 мск). Самолет принадлежал 48-му истребительному авиаотряду и вылетел с авиабазы королевских ВВС Lakenheath. В момент аварии самолет выполнял обычное учебное задание, на борту был один пилот. Причина аварии и состояние пилота не известны", - говорится в заявлении расположенной в Саффолке (восток Англии) авиабазы.