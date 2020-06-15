Посол России вручил медаль ветерану, помогавшему Сопротивлению во Франции

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже

ГЭННЕВИЛЬ (Франция), 15 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Посол РФ в Париже Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вручил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы потомку русских эмигрантов, французскому ветерану Игорю Лопатинскому, передает корреспондент РИА Новости.

Отец Игоря Лопатинского - Александр - был царским офицером, эмигрировавшим во Францию . Он устроился водителем санитарной машины в городе Сен-Мало, неподалёку от которого находились два лагеря советских военнопленных. Другие близкие Игоря были связаны с отрядом Сопротивления неподалёку от Парижа , а он сам был ещё юн - в 1942 году ему было 10 лет. Мальчишка тянулся за взрослыми, и ему нашли ответственное занятие - быть провожатым для сбежавших из плена советских солдат.

"Указом Президента Российской Федерации ... Лопатинский Игорь Александрович награждён юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года". И мне выпала честь от имени президента Российской Федерации сегодня, 15 июня, вручить эту медаль", - сказал посол России.

"Я глубоко убежден, что при всех тяжестях Великой Отечественной войны, эта война, которая объединила всех русских. Она заставила нас задуматься, как важно любить свою Родину, защищать ее, несмотря на то, где мы находимся", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "русские люди не могли отвернуться от своей страны". "Мой отец тоже помогал партизанам, но под Москвой . Это как раз свидетельство единства страны, и сегодня особо важно помнить эту историю, потому, что, конечно, иногда больно видеть, читать, как ее переписывают. Конечно, именно советский народ, русские люди вынесли главную тяжесть этой войны, на каком бы фронте они ни воевали и чем бы они ни занимались. 27 миллионов наших сограждан отдали свою жизнь в ту страшную годину. Но добились Победы, наш флаг над Рейхстагом!" - отметил Мешков.

В ходе церемонии Лопатинский вспомнил, что "многие эмигранты пошли воевать за немцев, были в немецкой форме".

"Мой отец был царским офицером, из России уехал в 1920-м году и через несколько стран добрался до Парижа. Почему стали помогать Сопротивлению? Немцы напали на Советский Союз, на Россию. Нужно было воевать за Россию", - добавил он.

По словам ветерана, он "был маленьким мальчиком, хорошо знал парижский регион и совсем не испытывал страха".