Мурашко оценил процесс оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19

"Мы создали систему, которая позволяет нам в режиме реального времени отслеживать количество зараженных с коронавирусной инфекцией, в том числе находящихся на амбулаторном лечении и на стационарном лечении. Также мы видим заполняемость коек на территории всей страны и оперативно можем принимать решения, в том числе мы видим и загруженность реанимационных отделений, что немаловажно", - сказал Мурашко на координационном совете по борьбе с коронавирусом.