https://ria.ru/20200615/1572945691.html
Мурашко оценил процесс оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19
2020-06-15T13:41
2020-06-15T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
заявил, что благодаря четко организованному и своевременному процессу оказания медпомощи больным коронавирусом
в РФ удается не загружать реанимации.
"Мы создали систему, которая позволяет нам в режиме реального времени отслеживать количество зараженных с коронавирусной инфекцией, в том числе находящихся на амбулаторном лечении и на стационарном лечении. Также мы видим заполняемость коек на территории всей страны и оперативно можем принимать решения, в том числе мы видим и загруженность реанимационных отделений, что немаловажно", - сказал Мурашко на координационном совете по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что в некоторых странах, когда столкнулись с коронавирусной инфекцией, медицинским работникам приходилось принимать тяжелые решения по оказанию реанимационной помощи населению. "Сегодня мы видим, что четко организованный процесс стационарной помощи и амбулаторной помощи не загружает реанимационную койку, и мы видим, что резервы в стране велики", - отметил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.