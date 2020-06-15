МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. МИД Чехии после ответной высылки своих дипломатов из Москвы считает проблему в отношениях с РФ решенной, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь дипведомства Чехии Зузана Штихова.
"Российская сторона информировала посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку об ответном шаге, то есть об объявлении двух человек (сотрудников посольства Чехии в РФ) нежелательными лицами. Они должны до определенного времени покинуть территорию России. Речь идет об ожидаемой и симметричной реакции на наши шаги от 5 июня (высылку двух российских дипломатов из Чехии). Таким образом, мы считаем решенной проблему, которая не возникла на чешской стороне", - сказала Штихова.
В понедельник Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, они должны покинуть страну до конца дня 17 июня, сообщили в МИД РФ. Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с этим, что высылка дипломатических сотрудников РФ не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии. Захарова также отметила, что Россия примет "ответные, зеркальные или симметричные меры".