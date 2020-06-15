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МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
2020-06-15T14:11
высылка двух сотрудников российского посольства в чехии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид чехии
москва
чехия
в мире
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В настоящее время МИД Чехии лучше считать до 100 или 1000, нежели считать проблему отношений Праги с Москвой после высылки двух чешских дипломатов решенной. И вспоминать нестареющие максимы О.Бисмарка: "Русские долго запрягают... и «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских»!
46
Высылать, безусловно, двух человек зеркально было нужно. Плохо только то, что Чехии вообще на такое решились, не побоявшись осложнений с Россией или не уважая Россию...
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россия
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чехия
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высылка двух сотрудников российского посольства в чехии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, москва, чехия, в мире

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

13:41 15.06.2020 (обновлено: 14:11 15.06.2020)
30035
CC BY-SA 3.0 IGO / Picasa / Černínský palácЗдание Министерства иностранных дел Чехиии
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
CC BY-SA 3.0 IGO / Picasa / Černínský palác
ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. МИД Чехии после ответной высылки своих дипломатов из Москвы считает проблему в отношениях с РФ решенной, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь дипведомства Чехии Зузана Штихова.
"Российская сторона информировала посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку об ответном шаге, то есть об объявлении двух человек (сотрудников посольства Чехии в РФ) нежелательными лицами. Они должны до определенного времени покинуть территорию России. Речь идет об ожидаемой и симметричной реакции на наши шаги от 5 июня (высылку двух российских дипломатов из Чехии). Таким образом, мы считаем решенной проблему, которая не возникла на чешской стороне", - сказала Штихова.
В понедельник Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, они должны покинуть страну до конца дня 17 июня, сообщили в МИД РФ. Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
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В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с этим, что высылка дипломатических сотрудников РФ не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии. Захарова также отметила, что Россия примет "ответные, зеркальные или симметричные меры".
5677342015
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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
Популярные комментарии
В настоящее время МИД Чехии лучше считать до 100 или 1000, нежели считать проблему отношений Праги с Москвой после высылки двух чешских дипломатов решенной. И вспоминать нестареющие максимы О.Бисмарка: "Русские долго запрягают... и «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских»!
15 июня, 13:56
vv.p.neznamov
4400011
Высылать, безусловно, двух человек зеркально было нужно. Плохо только то, что Чехии вообще на такое решились, не побоявшись осложнений с Россией или не уважая Россию...
15 июня, 13:57
ЭЭдуард
3701010
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