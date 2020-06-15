В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО

"Шаг, который был предпринят в отношение Украины - повышение статуса партнерства - это свидетельство того, что НАТО так и не приспособилась к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно" только, когда есть большой противник. Это чрезвычайно опасный путь. Если страны НАТО будут продолжать по нему следовать, как они делают сейчас, это перечеркивает сами надежды на формирование единого пространства безопасности на основе принципа неделимости безопасности, когда никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других и других принципов, которые являются фундаментальными для построения подлинно коллективной системы безопасности", - сказал Грушко.