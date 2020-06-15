Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572945513.html
В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО
2020-06-15T13:38
реакция на события на украине
дмитрий кулеба
нато
александр грушко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_0:169:2950:1828_1400x0_80_0_0_a9c4fdcef0f59d613df0b4fd9914ddc8.jpg
https://ria.ru/20200615/1572812379.html
https://ria.ru/20200615/1572941191.html
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572945513.html?chat_room_id=1572945513
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_0:169:2950:1828_1400x0_80_0_0_a9c4fdcef0f59d613df0b4fd9914ddc8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_221:0:2950:2047_1400x0_80_0_0_63eed281868016a132d1d179569f1f0f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_626:0:2673:2047_1400x0_80_0_0_e9c51bc62edd42d6fc50358422cc0ba6.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реакция на события на украине, дмитрий кулеба, нато, александр грушко, украина, в мире

В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО

13:38 15.06.2020
8706
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на учениях под эгидой НАТО
Военнослужащий армии Украины на учениях под эгидой НАТО
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Украины на учениях под эгидой НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями говорит о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда есть большой противник, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
Вчера, 08:00
"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России
"Шаг, который был предпринят в отношение Украины - повышение статуса партнерства - это свидетельство того, что НАТО так и не приспособилась к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно" только, когда есть большой противник. Это чрезвычайно опасный путь. Если страны НАТО будут продолжать по нему следовать, как они делают сейчас, это перечеркивает сами надежды на формирование единого пространства безопасности на основе принципа неделимости безопасности, когда никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других и других принципов, которые являются фундаментальными для построения подлинно коллективной системы безопасности", - сказал Грушко.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 12:43
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
4722354
Обсудить 0
Реакция на события на УкраинеДмитрий КулебаНАТОАлександр ГрушкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на заявление "Современника" в защиту Ефремова
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым
Зампредседатель Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8 Наталья Кисель
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49Итальянское СМИ оценило письмо о финансировании партии Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
Лента новостейМолния