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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200615/1572945414.html
Победители и призеры Всероссийской олимпиады получат гранты от главы ЯНАО
2020-06-15T13:37
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
ноябрьск
образование - общество
общество
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, ноябрьск, образование - общество, общество

Победители и призеры Всероссийской олимпиады получат гранты от главы ЯНАО

13:37 15.06.2020
59
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получат гранты от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба аппарата главы Ямала.
"Победители, призеры и педагоги-наставники, подготовившие отличившихся на региональном уровне школьников, получат гранты от губернатора Ямала в размере 15 и 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что 35 школьников Ямала признаны победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады. Еще 50 стали призерами.
"Всероссийская олимпиада школьников – престижное конкурсное мероприятие, которое проводится по 24 предметам. Чаще всего ямальские учащиеся в этом году выбирали для сдачи математику, биологию, литературу, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности", - отмечается в сообщении.
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Победители и призеры есть практически в каждом муниципалитете автономного округа. Отличился хорошим результатом Ноябрьск, где 22 школьника заняли призовые места регионального этапа, а победителями стали 18 ребят, из которых на федеральном уровне одержали победу четверо.
"Впервые за последние семь лет у нас по математике есть победители в каждой параллели среди 9, 10, 11 классов. В большинстве своем ребята - участники интенсивной профильной школы по математике", - приводятся в сообщении слова главного специалиста отдела общего и профессионального образования окружного департамента образования Виктории Поповой.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалНоябрьскОбразование - ОбществоОбщество
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