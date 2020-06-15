Победители и призеры Всероссийской олимпиады получат гранты от главы ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получат гранты от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа ( Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получат гранты от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа ( ЯНАО ), сообщает в понедельник пресс-служба аппарата главы Ямала.

"Победители, призеры и педагоги-наставники, подготовившие отличившихся на региональном уровне школьников, получат гранты от губернатора Ямала в размере 15 и 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Власти уточняют, что 35 школьников Ямала признаны победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады. Еще 50 стали призерами.

"Всероссийская олимпиада школьников – престижное конкурсное мероприятие, которое проводится по 24 предметам. Чаще всего ямальские учащиеся в этом году выбирали для сдачи математику, биологию, литературу, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности", - отмечается в сообщении.

Победители и призеры есть практически в каждом муниципалитете автономного округа. Отличился хорошим результатом Ноябрьск , где 22 школьника заняли призовые места регионального этапа, а победителями стали 18 ребят, из которых на федеральном уровне одержали победу четверо.