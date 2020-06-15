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Распространение нового коронавируса
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В Грузии оценили ситуацию с распространением коронавируса
2020-06-15T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
грузия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, грузия, в мире

В Грузии оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:35 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Грузии контролируемая, оснований для паники нет, заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Число инфицированных в Грузии достигло 879, вылечились 704, скончались 14. В течение последней недели ежедневно выявляется до 15 случаев. Считается, что эпидемиологическая ситуация в Грузии благоприятная. Ранее премьер сообщал, что ситуация с распространением коронавируса поддается контролю, однако позже он выразил тревогу в связи с тем, что в стране выявлено несколько случаев, при которых медики не смогли обнаружить источников заражения.
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"Динамика роста ежедневно по 9,11,13,14,15 человек, которую мы видим за последние 4-5 дней, была прогнозируемой. Открывается экономика, везде больше мобильности, но это не является основанием для паники и тревоги. Однако нам необходима осторожность. Хочу подчеркнуть, что эпидемиологическая ситуация в стране поддается контролю", - заявил Гамкрелидзе.
Он добавил, что за последнее время выявляется все больше случаев с легким течением болезни. При этом Гамкрелидзе не исключил, что осенью вместе с другими респираторными вирусами может начаться вторая волна распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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