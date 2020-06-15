В Грузии оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Динамика роста ежедневно по 9,11,13,14,15 человек, которую мы видим за последние 4-5 дней, была прогнозируемой. Открывается экономика, везде больше мобильности, но это не является основанием для паники и тревоги. Однако нам необходима осторожность. Хочу подчеркнуть, что эпидемиологическая ситуация в стране поддается контролю", - заявил Гамкрелидзе.