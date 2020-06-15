https://ria.ru/20200615/1572945105.html
В саратовской психбольнице число случаев COVID-19 выросло до 46
2020-06-15T13:34
2020-06-15T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Красноармейской областной психиатрической больнице в Саратовской области
возросло до 46, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Очаг COVID-19 в Красноармейской психбольнице выявили 4 июня, там к 9 июня заболели коронавирусом 44 человека из числа персонала и пациентов учреждения. По данным минздрава региона, после вспышки инфекции больницу закрыли на прием пациентов, на коронавирус обследовали 574 пациента и 270 сотрудников.
"На сегодняшний день лабораторно подтверждено 46 случаев: девять случаев у медперсонала и 37 случаев у находящихся на лечении в учреждении. Двое пациентов за эти праздничные выходные дни с учетом некоторого ухудшения состояния были незамедлительно переведены в ковидный госпиталь Саратова", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что остальные заразившиеся коронавирусом пациенты психбольницы размещены в одном из корпусов этого лечебного учреждения, где развернули инфекционные койки, их состояние оценивается как удовлетворительное.
"По информации главного врача, на сегодняшнее утро температурящих только двое, и то температура у них в пределах субфебрильных цифр 37,2-37,3", - пояснил Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.