В саратовской психбольнице число случаев COVID-19 выросло до 46

"На сегодняшний день лабораторно подтверждено 46 случаев: девять случаев у медперсонала и 37 случаев у находящихся на лечении в учреждении. Двое пациентов за эти праздничные выходные дни с учетом некоторого ухудшения состояния были незамедлительно переведены в ковидный госпиталь Саратова", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.