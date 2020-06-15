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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 46
2020-06-15T13:38
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 46

13:38 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 46, выздоровели более 1,8 тысячи человек, сообщила администрация региона.
За прошедшие сутки в области подтверждено 3569 случаев заболевания коронавирусом, за весь период - 3569.
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По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 13 июня их количество достигло 45.
"За период наблюдения в области отмечено 46 летальных случаев", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе выздоровел после коронавирусной инфекции 21 человек, за весь период пандемии - 1820 пациентов. На стационарном лечении в области находятся 37 пациентов с ОРВИ и 800 – с пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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