Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 46

ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 46, выздоровели более 1,8 тысячи человек, сообщила администрация региона.

За прошедшие сутки в области подтверждено 3569 случаев заболевания коронавирусом, за весь период - 3569.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 13 июня их количество достигло 45.

"За период наблюдения в области отмечено 46 летальных случаев", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе выздоровел после коронавирусной инфекции 21 человек, за весь период пандемии - 1820 пациентов. На стационарном лечении в области находятся 37 пациентов с ОРВИ и 800 – с пневмонией.