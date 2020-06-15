https://ria.ru/20200615/1572944878.html
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
2020-06-15T13:31
2020-06-15T13:31
россия
банки
ассоциация российских банков
госдума рф
экономика
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https://ria.ru/20200614/1572897405.html
Юрий .
Перейдём на оплату наличной. Банки зря думают, что народ забыл это
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россия, банки, ассоциация российских банков, госдума рф, экономика
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Депутат Госдумы
, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с "Москва 24
" раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских
карт может стать платным.
Он отметил, что у населения упали доходы. Кроме того, еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация.
"В нынешней ситуации необходимо другие решения искать, беря за основу то, что у населения резко снизились доходы", – заявил депутат, призвав не играть "в опасную игру с населением".
Также, по мнению Пантелеева, банки могут самостоятельно покрывать собственные расходы благодаря накопленным средствам.
Ранее Ассоциация банков России
направила в правительство письмо. В нем указывалось, что банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые сервисы и услуги, если административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт сохранится.
Так, клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, а также использование мобильных приложений банков и кол-центров. Кроме того, компании могут отменить или сократить программы лояльности.