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В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
2020-06-15T13:31
россия
банки
ассоциация российских банков
госдума рф
экономика
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Перейдём на оплату наличной. Банки зря думают, что народ забыл это
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россия, банки, ассоциация российских банков, госдума рф, экономика

В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт

13:31 15.06.2020
2073
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с "Москва 24" раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских карт может стать платным.
Он отметил, что у населения упали доходы. Кроме того, еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация.
"В нынешней ситуации необходимо другие решения искать, беря за основу то, что у населения резко снизились доходы", – заявил депутат, призвав не играть "в опасную игру с населением".
Также, по мнению Пантелеева, банки могут самостоятельно покрывать собственные расходы благодаря накопленным средствам.
Ранее Ассоциация банков России направила в правительство письмо. В нем указывалось, что банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые сервисы и услуги, если административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт сохранится.
Так, клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, а также использование мобильных приложений банков и кол-центров. Кроме того, компании могут отменить или сократить программы лояльности.
Карты национальной платежной системы Мир
14 июня, 00:15
Закон об отмене "банковского роуминга" вступил в силу
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РоссияБанкиАссоциация российских банковГосдума РФЭкономика
Популярные комментарии
Перейдём на оплату наличной. Банки зря думают, что народ забыл это
15 июня, 13:48
Ю.Юрий .
2910000
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