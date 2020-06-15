В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы , член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с " Москва 24 " раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских карт может стать платным.

Он отметил, что у населения упали доходы. Кроме того, еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация.

"В нынешней ситуации необходимо другие решения искать, беря за основу то, что у населения резко снизились доходы", – заявил депутат, призвав не играть "в опасную игру с населением".

Также, по мнению Пантелеева, банки могут самостоятельно покрывать собственные расходы благодаря накопленным средствам.

Ранее Ассоциация банков России направила в правительство письмо. В нем указывалось, что банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые сервисы и услуги, если административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт сохранится.