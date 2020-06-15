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Защита Ефремова назвала разговоры о сумме компенсации преждевременными
2020-06-15T13:29
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Защита Ефремова назвала разговоры о сумме компенсации преждевременными

13:29 15.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в суде
Актёр Михаил Ефремов в суде
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов в суде
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщила РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская.
"Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", - сказала Шаргородская.
Она добавила, что артист получил травмы в ДТП, не уточнив их характер.
Ранее Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
14 июня, 19:45
СМИ подсчитали доходы Ефремова
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов отправлен под домашний арест, по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека) ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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