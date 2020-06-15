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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572944419.html
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
2020-06-15T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
парад победы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
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Сначала устроили бардак, а теперь, таки, они понимают? Бред!
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Так же с пониманием они отнесутся к переписыванию истории.
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В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

13:24 15.06.2020
67566
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах, это прерогатива глав субъектов, сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, "на местах" виднее, как на самом деле обстоят дела. И им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что ряд регионов ограничивают мероприятия, связанные с проведением парада Победы 24 июня, из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПарад ПобедыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Сначала устроили бардак, а теперь, таки, они понимают? Бред!
15 июня, 13:29
Artur Tsarev
28211025
Так же с пониманием они отнесутся к переписыванию истории.
15 июня, 14:16
Арсений Новиков
25010017
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