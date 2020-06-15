В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

"С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, "на местах" виднее, как на самом деле обстоят дела. И им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что ряд регионов ограничивают мероприятия, связанные с проведением парада Победы 24 июня, из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.