Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572944352.html
В Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях с Прагой
2020-06-15T13:22
высылка двух сотрудников российского посольства в чехии
россия
дмитрий песков
чехия
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://ria.ru/20200615/1572939380.html
россия
чехия
прага
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572944352.html?chat_room_id=1572944352
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_d76c3800d84cb64efffe20e147eb1f89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_642dc178db062be7d84b141c31cbdab7.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высылка двух сотрудников российского посольства в чехии, россия, дмитрий песков, чехия, прага, в мире

В Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях с Прагой

13:22 15.06.2020
456
© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях с Прагой, сохраняют заинтересованность в налаживании добрых и партнерских отношений, но не могут оставаться индифферентными к недружественным проявлениям и всегда будут адекватно отвечать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определенные раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи. Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно, что, собственно, и происходит. Но если говорить в целом, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность... в дальнейшем налаживании и в поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о российско-чешских отношениях и высылке чешских дипломатов.
Песков отметил, что этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств. Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас происходит обострение отношений, Песков отметил, что не стал бы сейчас заниматься таким глубинным анализом.
"Формат нашей с вами конференции это не позволяет. Повторю только еще раз: будучи заинтересованными в добрых отношениях со всеми странами, в том числе и с Чехией, мы никогда не будем закрывать глаза на недружественные проявления", - добавил Песков.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Вчера, 12:25
Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу
1010003
Обсудить 0
Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииРоссияДмитрий ПесковЧехияПрагаВ мире
Рекомендуем
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг памятника Коневу в Праге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность участия в параде Победы украинских политиков
Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики Витезслав Пивонька
Чешский посол оценил ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
В Кремле прокомментировали вынесение приговора Полу Уилану
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребитель ВВС США разбился у берегов Британии
Здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Россия высылает двух чешских дипломатов
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко объяснил, почему часть силовиков отступили во время Евромайдана
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Песков рассказал о планах Путина посетить главный храм Вооруженных сил
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
Полиция выгнала журналистов с акции радикалов возле суда в Киеве
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle
В Британии подтвердили крушение американского истребителя в Северном море
Военнослужащий армии Украины на учениях под эгидой НАТО
В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49Итальянское СМИ оценило письмо о финансировании партии Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
Лента новостейМолния