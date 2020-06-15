В Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях с Прагой

"Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определенные раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи. Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно, что, собственно, и происходит. Но если говорить в целом, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность... в дальнейшем налаживании и в поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о российско-чешских отношениях и высылке чешских дипломатов.