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Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников
2020-06-15T13:33
маргарита симоньян
общество
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маргарита симоньян, общество

Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников

13:21 15.06.2020 (обновлено: 13:33 15.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян пожаловалась, что неизвестные люди используют номер ее телефона, и призвала соблюдать осторожность.
"Весельчаки опубликовали в сети мой телефон (который, впрочем, и так знают все, включая Боширова с Петровым) и теперь, используя мой номер, ведут сомнительные переписки со множеством абонентов, которые звонят мне в недоумении <…> Если вам кажется, что это не я, — скорее всего, это не я", — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее Симоньян сообщила, что получила несколько звонков с содержанием типа: "Это юридическая консультация, с вашего номера заявка, чем вам помочь?" Она предположила, что речь может идти о мошенниках.
61421275
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Маргарита СимоньянОбщество
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