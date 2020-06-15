Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников

"Весельчаки опубликовали в сети мой телефон (который, впрочем, и так знают все, включая Боширова с Петровым) и теперь, используя мой номер, ведут сомнительные переписки со множеством абонентов, которые звонят мне в недоумении <…> Если вам кажется, что это не я, — скорее всего, это не я", — написала она в своём Telegram-канале.