Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики

"Путин начинает ее (рабочую неделю - ред.) в Ново-Огарево. Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы", - рассказал Песков о рабочем графике президента в понедельник.

Он также отметил, что будут выступать "представители общественности, то есть будут представители предпринимателей и те, кто получил ипотечные кредиты по льготной ставке, и многодетные семьи". "Достаточное большое и очень важное совещание. Личный контроль президента за тем, как выполняются ранее намеченные и согласованные меры поддержки", - заключил Песков.