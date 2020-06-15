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Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики
2020-06-15T13:20
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Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики

13:20 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин начинает ее (рабочую неделю - ред.) в Ново-Огарево. Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы", - рассказал Песков о рабочем графике президента в понедельник.
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По его словам, речь, в частности, пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, профильный доклад будет представлен министром труда Антоном Котяковым.
"Будет доклад о мерах поддержки предприятий, индивидуальных предпринимателей. Профильный доклад Минэкономразвития - Максима Решетникова (главы министерства - ред.). И также руководителя Налоговой службы Даниила Егорова. Будут говорить о мерах поддержки строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования. (Вице-премьер Марат - ред.) Хуснуллин - основной доклад", - рассказал Песков.
Он также отметил, что будут выступать "представители общественности, то есть будут представители предпринимателей и те, кто получил ипотечные кредиты по льготной ставке, и многодетные семьи". "Достаточное большое и очень важное совещание. Личный контроль президента за тем, как выполняются ранее намеченные и согласованные меры поддержки", - заключил Песков.
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