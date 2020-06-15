https://ria.ru/20200615/1572944144.html
Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики
2020-06-15T13:20
2020-06-15T13:20
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россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в понедельник проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Путин начинает ее (рабочую неделю - ред.) в Ново-Огарево. Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы", - рассказал Песков о рабочем графике президента в понедельник.
По его словам, речь, в частности, пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, профильный доклад будет представлен министром труда Антоном Котяковым
.
"Будет доклад о мерах поддержки предприятий, индивидуальных предпринимателей. Профильный доклад Минэкономразвития - Максима Решетникова
(главы министерства - ред.). И также руководителя Налоговой службы Даниила Егорова. Будут говорить о мерах поддержки строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования. (Вице-премьер Марат - ред.) Хуснуллин - основной доклад", - рассказал Песков.
Он также отметил, что будут выступать "представители общественности, то есть будут представители предпринимателей и те, кто получил ипотечные кредиты по льготной ставке, и многодетные семьи". "Достаточное большое и очень важное совещание. Личный контроль президента за тем, как выполняются ранее намеченные и согласованные меры поддержки", - заключил Песков.
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