В Кремле прокомментировали вынесение приговора Полу Уилану

"Нет, невозможно. Он осужден решением суда, и в решении суда все говорится. К нему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли считать Уилана политическим заложником.