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В Кремле прокомментировали вынесение приговора Полу Уилану
2020-06-15T13:18
дело пола уилана
пол уилан
джон салливан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
сергиев посад
сша
общество
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На здоровье он жалуется, врача не пустили.....А к Ярошенко, Буту и другим нашим в американских тюрьмах даже консулов не пускали, о мед помощи вообще отдельная тема
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дело пола уилана, пол уилан, джон салливан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сергиев посад, сша, общество

В Кремле прокомментировали вынесение приговора Полу Уилану

13:18 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предъявленные американцу Полу Уилану, которого Мосгорсуд в понедельник приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж, обвинения доказаны в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, невозможно. Он осужден решением суда, и в решении суда все говорится. К нему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли считать Уилана политическим заложником.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Вчера, 11:23
Пол Уилан заявил о намерении обжаловать приговор
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 02:05
Уголовное дело Пола Уилана
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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Дело Пола УиланаПол УиланДжон СалливанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковСергиев ПосадСШАОбщество
Популярные комментарии
На здоровье он жалуется, врача не пустили.....А к Ярошенко, Буту и другим нашим в американских тюрьмах даже консулов не пускали, о мед помощи вообще отдельная тема
15 июня, 13:29
Федор Алексеевич
1300000
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